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В Раде подвергли критике слова Буданова об отсутствии резервов ВСУ

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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский подверг критике заявления главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о том, что у украинских военных больше нет резервов.
В Раде подвергли критике слова Буданова об отсутствии резервов ВСУ
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«В какой момент он взял на себя командование войсками?» — задался он вопросом в своём Telegram-канале.

Вместе с этим парламентарий усомнился в том, что «информация о наличии или отсутствии резервов» должна таким образом упоминаться в беседе с иностранными журналистами.

Также депутат задался вопросом, точно ли фраза «В резерве у нас не осталось никого» убедит партнёров киевских властей в том, что «нам можно и нужно помогать дальше».

Таким образом депутат Бужанский отреагировал на соответствующее заявление Буданова о ситуации в Харьковской области в интервью изданию The New York Times.

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