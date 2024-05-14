В Раде подвергли критике слова Буданова об отсутствии резервов ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский подверг критике заявления главы Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова о том, что у украинских военных больше нет резервов.

«В какой момент он взял на себя командование войсками?» — задался он вопросом в своём Telegram-канале.

Вместе с этим парламентарий усомнился в том, что «информация о наличии или отсутствии резервов» должна таким образом упоминаться в беседе с иностранными журналистами.

Также депутат задался вопросом, точно ли фраза «В резерве у нас не осталось никого» убедит партнёров киевских властей в том, что «нам можно и нужно помогать дальше».

Таким образом депутат Бужанский отреагировал на соответствующее заявление Буданова о ситуации в Харьковской области в интервью изданию The New York Times.