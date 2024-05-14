Адвокаты Шора обратились в суд ЕС из-за введённых против политика санкций
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам юристов, наложенные на Шора европейские санкции поддерживают иностранное правительство в борьбе с оппозиционными силами.
«Эти санкции являются беспрецедентными и фактически представляют собой злоупотребление властью», — заявили адвокаты.
Они отметили, что ограничения направлены против представителей оппозиции, которые уже подвергаются угрозам, преследованиям и сфабрикованным уголовным делам.
«ЕС стремится повлиять на демократические процессы в Молдове. Евросоюз ввёл санкции по просьбе молдавского правительства, позволив использовать себя в политических и юридических играх», — подчеркнули в команде юристов Шора.
Ранее сообщалось, что свидетель по делу против Шора о банковском мошенничестве Матей Дохотару отказался от своих первоначальных показаний. Он не смог подтвердить данные о «доказательствах», предоставленных против Шора в 2017 году.