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Адвокаты Шора обратились в суд ЕС из-за введённых против политика санкций

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Адвокаты лидера оппозиционного молдавского блока «Победа» Илана Шора подали заявление в суд Евросоюза против ограничительных мер в отношении политика.
Адвокаты Шора обратились в суд ЕС из-за введённых против политика санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

По словам юристов, наложенные на Шора европейские санкции поддерживают иностранное правительство в борьбе с оппозиционными силами.

«Эти санкции являются беспрецедентными и фактически представляют собой злоупотребление властью», — заявили адвокаты. 

Они отметили, что ограничения направлены против представителей оппозиции, которые уже подвергаются угрозам, преследованиям и сфабрикованным уголовным делам.

«ЕС стремится повлиять на демократические процессы в Молдове. Евросоюз ввёл санкции по просьбе молдавского правительства, позволив использовать себя в политических и юридических играх», — подчеркнули в команде юристов Шора. 

Ранее сообщалось, что свидетель по делу против Шора о банковском мошенничестве Матей Дохотару отказался от своих первоначальных показаний. Он не смог подтвердить данные о «доказательствах», предоставленных против Шора в 2017 году. 

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