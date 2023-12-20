Свидетель по делу Шора о банковском мошенничестве отказался от своих показаний

Бывший глава департамента Национального банка Молдавии Матей Дохотару, который является свидетелем по делу против молдавского политика Илана Шора о банковском мошенничестве, отказался от своих первоначальных показаний во время выступления под присягой в Окружном суде США по округу Колумбия.

После дачи показаний против Шора в 2017 году в Молдавии Дохотару покинул страну.

Как пишет courtnewsuk.co.uk, благодаря отказу Дохотару от первоначальных показаний Шор одержал ключевую юридическую победу.

Теперь политик намерен оспорить в суде Кишинёва свой обвинительный приговор по делу об исчезновении $1 млрд, вынесенный в 2017 году.

Согласно опубликованному судом протоколу допроса, Дохотару не смог подтвердить, что ему известно об имевшихся у него так называемых доказательствах, которые он предоставил против Шора в 2017 году. Тогда во время дачи показаний Дохотару заявил, что для погашения кредита в молдавском банке, откуда деньги, как утверждалось, были похищены Шором, были использованы фиктивные средства.

В материале говорится, что показания Дохотару легли в основу обвинительного приговора Апелляционного суда Молдавии в отношении Шора. Между тем теперь во время дачи показаний в США Дохотару заявил, что не может подтвердить, были ли эти средства фиктивными.

Источники, близкие к Шору, назвали ситуацию в суде США прорывом. По их словам, это послужит поддержкой для запланированной апелляции в Молдавии и в Европейском суде по правам человека.

Скандал с выводом $1 млрд из банковской системы Молдавии разгорелся в 2015 году. Вопрос о сумме кредита и о том, был ли он погашен, находится в центре длительной судебной тяжбы.

Шор утверждает, что все кредиты были погашены и что судебное дело против него было политически мотивированным.

В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к 7,5 года лишения свободы по обвинению в участии в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он, как глава партии «Шор», стал депутатом, в июне того же года покинул страну, после чего в августе того же года его лишили депутатского иммунитета.

В декабре 2022 года Великобритания внесла Илана Шора в санкционный список в связи с тем, что он «скрывается от правосудия Молдовы». Отмечается, что решение было принято в соответствии с положениями об антикоррупционных санкциях.