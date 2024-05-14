Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах заявил, что 30 лет ждал прихода России. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что один раз принимал присягу своей Родине и она у него одна.

Бульбах начинал службу в Советской армии на Черноморском флоте. После этого его перевели на Балтику. После распада Советского Союза он отказался принять присягу на Украине.

Ежегодно он поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны Киева.

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Парад Победы в Москве транслировали многие кабельные каналы в Одесской области.