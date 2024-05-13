RT в Telegram
Подпишись

Гладков: на подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, есть пострадавшие

Короткая ссылка
На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей, в городе есть семь пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков: на подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, есть пострадавшие
  • РИА Новости

«У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжёлое», — рассказал он.

Ещё четверо мужчин с осколочными ранениями находятся в городской больнице №2. Один пострадавший получил необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей», — добавил губернатор.

Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить