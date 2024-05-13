Гладков: на подлёте к Белгороду сбиты воздушные цели, есть пострадавшие

На подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей, в городе есть семь пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжёлое», — рассказал он.

Ещё четверо мужчин с осколочными ранениями находятся в городской больнице №2. Один пострадавший получил необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены восемь автомобилей», — добавил губернатор.

Ранее на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.