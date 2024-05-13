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В Тбилиси противники закона об иноагентах вновь устроили митинг

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В Тбилиси несколько сотен человек, выступающих против законопроекта об иноагентах, устроили митинг у здания парламента.
В Тбилиси противники закона об иноагентах вновь устроили митинг
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Большую часть протестующих составляют студенты вузов.

Движение транспорта на проспекте Руставели, где находится парламент, перекрыто. На месте дежурят правоохранители.

Ранее министры иностранных дел 12 государств Евросоюза обратились к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и комиссару по вопросам расширения ЕС Оливеру Вархели с просьбой оценить влияние грузинского закона об иноагентах на евроинтеграцию страны.

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