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В Ереване начались акции неповиновения

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В центре Еревана начались акции гражданского неповиновения, участники протеста блокируют улицы города.
В Ереване начались акции неповиновения
  • Gettyimages.ru
  • © Stringer/Anadolu Agency

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» перекрыли мусорными баками и скамейками улицу Абовяна, передаёт Sputnik Армения.

Протестующие начали блокировку с основной магистрали — проспекта Мясникяна, а также центральных улиц Абовяна и Терьяна.

Также сообщается, что полиция проводит задержания. 

Один из лидеров «Тавуш во имя родины», депутат от блока «Айастан» Гарник Даниелян заявил, что граждан подвергают приводу без разбора. 

Ранее глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян анонсировал, что новые забастовки начнутся 13 мая с утра.  

Протесты в Ереване идут уже несколько дней, участники требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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