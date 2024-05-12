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После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку

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После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку. Как рассказала Ruptly преподаватель местной школы Людмила, девочка Аврора ночевала у бабушки, которая живёт в этом доме.
После обрушения подъезда дома в Белгороде не могут найти школьницу и её бабушку
  • AFP

«На связь не выходит никто. Папа тоже их ищет. Пока нет никакой информации», — сказала собеседница.

Женщина в момент атаки ВСУ находилась в укрытии, а затем начала обзванивать всех учеников.

«Я выбежала, [смотрю] дым. Дым с этой стороны. Подъезда нет. Просто дыра вместо подъезда», — добавила преподаватель.

Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ заявило, что террористическая атака ВСУ на мирные кварталы Белгорода 12 мая была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений.

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