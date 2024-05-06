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Силы ПВО России сбили над Курской областью украинский дрон

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Силы ПВО России сбили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Министерство обороны.
Силы ПВО России сбили над Курской областью украинский дрон
  • РИА Новости

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

На месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

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