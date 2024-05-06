В Белоруссии задержали четырёх человек по делу о вербовке студентов Украиной
- РИА Новости
«Буквально недавно... выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сообщил Алейник.
В данный момент ведутся следственные действия, отметил он.
По словам министра, вербовка «вдвойне антигуманна», когда осуществляется в отношении детей.
«Я бы хотел подчеркнуть, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств», — добавил Алейник.
Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов. Они готовились «взорвать Беларусь».