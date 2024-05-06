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В Белоруссии задержали четырёх человек по делу о вербовке студентов Украиной

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Белорусские правоохранители задержали четырёх человек в рамках уголовного дела о вербовке студентов украинскими спецслужбами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
В Белоруссии задержали четырёх человек по делу о вербовке студентов Украиной
  • РИА Новости

«Буквально недавно... выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов», — сообщил Алейник.

В данный момент ведутся следственные действия, отметил он.

По словам министра, вербовка «вдвойне антигуманна», когда осуществляется в отношении детей.

«Я бы хотел подчеркнуть, что вербовочная деятельность по линии дипломатических представительств незаконна как с точки зрения международного права, так и с точки зрения национального законодательства подавляющего большинства государств», — добавил Алейник. 

Ранее белорусский телеканал ОНТ сообщил о факте вербовки спецслужбами Украины группы белорусских студентов. Они готовились «взорвать Беларусь».

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