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Украинская актриса Снежана Егорова назвала Зеленского «чёртом тупорылым»

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Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk назвала Владимира Зеленского главной проблемой страны и отметила критику со стороны соотечественников за свою позицию.
Украинская актриса Снежана Егорова назвала Зеленского «чёртом тупорылым»
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

«У чёрта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров... они ему хлопают, он (для них. — RT) молодец. А я... говорю, что, в принципе, это всё ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит. У меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле», — цитирует артистку РИА Новости.

Егорова заявила, что у неё болит сердце за украинцев, которых она неоднократно предупреждала о том, что Зеленский и его команда однажды сядут в самолёт и оставят разграбленную страну.

Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

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