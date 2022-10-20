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Зеленский ввёл санкции против украинских певиц Лорак и Седоковой

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Президент Украины Владимир ввёл санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Зеленский ввёл санкции против украинских певиц Лорак и Седоковой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его указ.

Отмечается, что упомянутые лица являются гражданами Украины, но проживают на территории России.

Согласно документу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за границу Украины.

Срок действия ограничений — пять лет.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины.

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