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Минобороны: под Донецком уничтожены боеприпасы и техника ВС Украины

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Южная группировка ВС России уничтожила военную технику и боеприпасы ВСУ на Донецком направлении, заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что операторы ударных FPV-дронов 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и технику украинских войск.

Кроме того, воздушная разведка выявила расчёт беспилотника ВСУ. Точными ударами ВС России уничтожили все цели.

Также в Минобороны России сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35М ВС России поразил опорные пункты и живую силу украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Центр».

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