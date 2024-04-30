Ми-35М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

Экипаж вертолёта Ми-35М ВС России поразил опорные пункты и живую силу украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что российские военные выполнили удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

В ведомстве заявили, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Также Минобороны сообщило, что расчёт 82-миллиметрового миномёта «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.