Ми-35М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»
Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что российские военные выполнили удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
В ведомстве заявили, что удар наносился по заданным координатам. После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
Также Минобороны сообщило, что расчёт 82-миллиметрового миномёта «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.