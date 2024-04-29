Военнослужащие Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии.

Как сообщает испанская газета El País, один из украинских солдат сообщил, что войска России «становятся всё лучше и лучше».

Схожую точку зрения высказал командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он отметил, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя. Каволи также обратил внимание на скачок, который сделала Россия по части вооружений.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ВС России имеют преимущество и тактические успехи.