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El País: солдаты ВСУ признали превосходство ВС России на Авдеевском направлении

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии.
El País: солдаты ВСУ признали превосходство ВС России на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Как сообщает испанская газета El País, один из украинских солдат сообщил, что войска России «становятся всё лучше и лучше».

Схожую точку зрения высказал командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Он отметил, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя. Каволи также обратил внимание на скачок, который сделала Россия по части вооружений.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ВС России имеют преимущество и тактические успехи.

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