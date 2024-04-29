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Три домовладения повреждены в результате атаки БПЛА в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три домовладения были повреждены в результате атаки беспилотника в посёлке Глушково.
Три домовладения повреждены в результате атаки БПЛА в Курской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в поселке Глушково», — указал глава региона.

Старовойт уточнил, что на один из домов было прямо сброшено взрывное устройство: пробита крыша, выбиты окна.

Кроме того, по словам губернатора, утром 29 апреля со стороны ВСУ было обстреляно село Гордеевка.

Ранее ВС Украины нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в посёлке Александровка во время праздничной службы, есть погибшая.

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