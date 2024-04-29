Три домовладения повреждены в результате атаки БПЛА в Курской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в поселке Глушково», — указал глава региона.
Старовойт уточнил, что на один из домов было прямо сброшено взрывное устройство: пробита крыша, выбиты окна.
Кроме того, по словам губернатора, утром 29 апреля со стороны ВСУ было обстреляно село Гордеевка.
Ранее ВС Украины нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в посёлке Александровка во время праздничной службы, есть погибшая.