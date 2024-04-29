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Бойцы Южной и Западной группировок войск улучшили положение в зоне СВО

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Подразделения Южной и Западной группировок войск России улучшили положение в зоне СВО за последние сутки, сообщило Министерство обороны России.
Бойцы Южной и Западной группировок войск улучшили положение в зоне СВО
  • РИА Новости

Так, войска группировки войск «Запад» «заняли более выгодные рубежи» и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Григоровки (ДНР), Синьковки (Харьковская область) и Червоной Дибровы (ЛНР). Противник потерял там до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение ВСУ в районах Красногоровки и Константиновки в ДНР. На этом участке фронта потери противника составили до 395 военнослужащих, три танка и четыре боевые бронированные машины.

29 апреля Минобороны объявило, что российские войска полностью освободили населённый пункт Семёновка в Донецкой Народной Республике.

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