Казахстан вернул в доход государства незаконно приобретённые активы на $90 млн
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Об этом сообщило правительство Казахстана.
«Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретённых активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге», — сообщил кабмин.
Премьер Олжас Бектенов подчеркнул, что работа по возврату активов — это прямая реализация политики президента по восстановлению социальной справедливости.
В феврале генпрокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхатом Жумагали.