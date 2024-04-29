Казахстан вернул в доход государства незаконно приобретённые активы на $90 млн

Комитет по возврату активов генпрокуратуры Казахстана обратил в доход государства 40 млрд тенге (более $90 млн), деньги направят на социальные цели и устранение последствий весенних паводков.

Об этом сообщило правительство Казахстана.

«Комиссией одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретённых активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге», — сообщил кабмин.

Премьер Олжас Бектенов подчеркнул, что работа по возврату активов — это прямая реализация политики президента по восстановлению социальной справедливости.

В феврале генпрокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхатом Жумагали.