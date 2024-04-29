RT в Telegram
Подпишись

ВСУ заявили, что рассредоточат F-16 на разных аэродромах и типах взлётных полос

Короткая ссылка
В ВВС Украины сейчас думают над тем, как военным прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, сообщил представитель украинских воздушных сил Илья Евлаш.
ВСУ заявили, что рассредоточат F-16 на разных аэродромах и типах взлётных полос
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлётных полос, аэродромах, где врагу будет сложно их находить», — сказал он, слова Евлаша приводит «СТРАНА.ua».

Украинские военные планируют применять «различный набор методов», чтобы попытаться ввести ВС России «в заблуждение» и одновременно «эффективно применять» самолёты.

По данным шефа Пентагона Ллойда Остина, истребители F-16 и обученные управлению ими лётчики начнут прибывать на Украину в текущем году.

17 апреля появились сообщения о том, что на румынскую 86-ю авиабазу прибыли три истребителя F-16, которые будут использоваться для обучения пилотов, в том числе служащих в ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить