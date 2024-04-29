ВСУ заявили, что рассредоточат F-16 на разных аэродромах и типах взлётных полос

В ВВС Украины сейчас думают над тем, как военным прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, сообщил представитель украинских воздушных сил Илья Евлаш.

«Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать. Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлётных полос, аэродромах, где врагу будет сложно их находить», — сказал он, слова Евлаша приводит «СТРАНА.ua».

Украинские военные планируют применять «различный набор методов», чтобы попытаться ввести ВС России «в заблуждение» и одновременно «эффективно применять» самолёты.

По данным шефа Пентагона Ллойда Остина, истребители F-16 и обученные управлению ими лётчики начнут прибывать на Украину в текущем году.

17 апреля появились сообщения о том, что на румынскую 86-ю авиабазу прибыли три истребителя F-16, которые будут использоваться для обучения пилотов, в том числе служащих в ВСУ.