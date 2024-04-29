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Военкор Андрица показал, как ВС России работают по пехоте ВСУ из «Града»

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Российские бойцы рассказали военкору RT Владу Андрице, как на Ореховском направлении работает из «Града» 50-й самоходно-артиллерийский полк 42-й дивизии.

Сейчас военные наносят удары по живой силе ВСУ в районе Работина. Здесь летает много беспилотников противника и работает американская система AN/TPQ. С её помощью ВСУ засекают выходы снарядов ВС России быстрее, чем дроны.

Задача расчёта — быстро занять позиции, отработать по пехоте противника и так же быстро замаскироваться под КамАЗ. Это позволяет слиться с другими грузовиками и уехать.

Ранее Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.

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