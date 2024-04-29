Военкор Андрица показал, как ВС России работают по пехоте ВСУ из «Града»
Сейчас военные наносят удары по живой силе ВСУ в районе Работина. Здесь летает много беспилотников противника и работает американская система AN/TPQ. С её помощью ВСУ засекают выходы снарядов ВС России быстрее, чем дроны.
Задача расчёта — быстро занять позиции, отработать по пехоте противника и так же быстро замаскироваться под КамАЗ. Это позволяет слиться с другими грузовиками и уехать.
Ранее Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.