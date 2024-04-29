Российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

Ранее российские штурмовики уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Вербового.

Также артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском участке.