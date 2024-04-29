Российские штурмовики уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Вербового
Штурмовики российской 42-й гвардейской дивизии миномётным огнём уничтожили украинскую группу пехоты в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Метким огнём расчёта миномётной батареи было уничтожено около десяти националистов», — заявили в ведомстве.
Ранее ВС России уничтожили ангары с беспилотниками и склады авиатехники ВСУ.
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