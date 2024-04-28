Депутат парламента Гагаузии: за правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом

Депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер заявил, что если кто-то в Молдавии говорит правду, то этого человека объявляют сепаратистом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Дюльгер «Известиям», стоит говорить правду, что нынешняя власть не думает о своём народе, — сразу «становишься либо сепаратистом, либо чуть ли не иноагентом».

Он также сообщил о лишних задержаниях в аэропорту, дополнительных проверках и досмотре вещей.

Ранее парламентарий заявил, что его удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.

26 апреля глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.