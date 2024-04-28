Депутат парламента Гагаузии: за правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявил Дюльгер «Известиям», стоит говорить правду, что нынешняя власть не думает о своём народе, — сразу «становишься либо сепаратистом, либо чуть ли не иноагентом».
Он также сообщил о лишних задержаниях в аэропорту, дополнительных проверках и досмотре вещей.
Ранее парламентарий заявил, что его удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.
26 апреля глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.