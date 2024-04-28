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Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции

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Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера удерживали почти час в аэропорту Кишинёва по прибытии из Турции в Молдавию.
Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал Gagauznews.

Как сказано в материале, спустя час после начала досмотра Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Молдавии и отпустили из зоны досмотра аэропорта.

Он рассказал, что ему задавали вопросы о целях и причинах его поездки в Турцию.

26 апреля глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.

По её словам, всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей.

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