Депутата Дюльгера удерживали почти час в аэропорту по прибытии из Турции
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Об этом информирует портал Gagauznews.
Как сказано в материале, спустя час после начала досмотра Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Молдавии и отпустили из зоны досмотра аэропорта.
Он рассказал, что ему задавали вопросы о целях и причинах его поездки в Турцию.
26 апреля глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что была подвергнута проверкам в аэропорту Кишинёва по возвращении из Москвы.
По её словам, всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей.