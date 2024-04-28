В Раде призвали Киев бояться предупреждения Путина о «санитарной зоне»

Депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой» призвал киевские власти серьёзно опасаться предупреждения президента России Владимира Путина о «санитарной зоне».

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская сторона может добиться этого с помощью корректируемых авиабомб.

Он отметил, что российские войска могут занять 10, 20, 30 км территории для того, чтобы «создать санитарную зону и обезопасить свои области».

Ранее Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.