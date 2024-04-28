Сербский доброволец пожаловался на отсутствие выплат за два ранения в зоне СВО

Сербский доброволец Александр Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, полученных в ходе участия в спецоперации на Украине.

Как сообщает РИА Новости, в боях за Мариуполь в марте 2022 года Йокич получил тяжёлую контузию, а при штурме «Азовстали» он был ранен во второй раз, когда спасал пострадавших сослуживцев под миномётным обстрелом.

«За первое заверили, что получу, но для этого нужно иметь российское гражданство. А по второму пришёл письменный отказ, где указывают, что травмировался я по собственной неосторожности, а не потому, что попал под обстрел», — рассказал он.

Отмечается, что Йокич планировал судиться и обратился к адвокату, но по итогу консультаций с юристами выяснил, что «без российского паспорта никто ничем помочь не сможет».

Ранее доброволец записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь получить гражданство России.

Йокич приехал в Донецкую Народную Республику в 2021 году, он считает своим долгом защищать русский народ и его интересы. Его отец в 1990-х годах участвовал в конфликтах в Югославии и плечом к плечу воевал с русскими добровольцами.