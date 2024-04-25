Лукашенко заявил, что ВС России создали мощные резервы в зоне спецоперации
- РИА Новости
Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.
«ВС России создали приличные резервы в живой силе и технике», — цитирует его ТАСС.
Лукашенко добавил, что в зоне спецоперации каждая российская бригада имеет резервы как минимум в виде полка.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.