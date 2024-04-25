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Лукашенко заявил, что ВС России создали мощные резервы в зоне спецоперации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооружённые силы России создали мощные резервы в живой силе и технике в зоне специальной военной операции.
Лукашенко заявил, что ВС России создали мощные резервы в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

«ВС России создали приличные резервы в живой силе и технике», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что в зоне спецоперации каждая российская бригада имеет резервы как минимум в виде полка.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки войск ВС России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

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