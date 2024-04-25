В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры в подконтрольной киевским властям части Херсонской области получил повреждения, заявил глава подчинённой Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.
- AP
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«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram.
Ранее глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе объект критической инфраструктуры получил повреждения.
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