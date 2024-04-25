В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждён объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры в подконтрольной киевским властям части Херсонской области получил повреждения, заявил глава подчинённой Киеву областной военной администрации Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Ранее глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в регионе объект критической инфраструктуры получил повреждения.