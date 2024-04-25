В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры
В Черкасской области Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
- Gettyimages.ru
- © Christoph Soeder/picture alliance
Об этом Табурец написал в Telegram.
«Повреждён объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — говорится в сообщении.
При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.
Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской области.
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