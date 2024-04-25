В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры

В Черкасской области Украины объект критической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Об этом Табурец написал в Telegram.

«Повреждён объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — говорится в сообщении.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской области.