Воздушная тревога на Украине распространилась на Киевскую и ещё две области

Сирены воздушной тревоги активировали ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях страны. Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в Сумской и Полтавской областях Украины.