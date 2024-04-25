Воздушная тревога на Украине распространилась на Киевскую и ещё две области
Сирены воздушной тревоги активировали ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях страны.
Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в Сумской и Полтавской областях Украины.
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