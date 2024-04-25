Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги прозвучали в Сумской и Полтавской областях страны. Ранее воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины, включая Днепропетровскую область, в которой впоследствии прогремел взрыв.