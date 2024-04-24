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Лукашенко заявил, что «уйдёт на покой», когда ему об этом скажут граждане

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «уйдёт на покой» тогда, когда ему об этом скажут белорусские граждане.
Лукашенко заявил, что «уйдёт на покой», когда ему об этом скажут граждане
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Всебелорусского народного собрания, его слова приводит БЕЛТА.

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Всё!» — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что также готов оставить свой пост, когда рядом будет человек, который не предаст.

Ранее Лукашенко сообщил, что вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики.

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