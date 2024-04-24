Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

Как сообщается в сводке ведомства, российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское ДНР.

Кроме того, Вооружённые силы России отразили контратаку штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населённого пункта Урожайное ДНР.

23 апреля в министерстве заявили, что подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи.