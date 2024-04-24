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Песков: Россия не изменила подход к созданию санитарной зоны на Украине

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не изменила свою позицию по вопросу создания санитарной зоны для защиты российских городов от украинских атак.
Песков: Россия не изменила подход к созданию санитарной зоны на Украине
  • РИА Новости

Пескову задали вопрос, остаётся ли в силе предупреждение России о том, что чем более дальнобойные ракеты будут поставлять Вооружённым силам Украины, тем дальше Москва будет вынуждена продвигать санитарную зону.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал он.

Как отмечал президент Владимир Путин, в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.

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