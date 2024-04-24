Песков: Россия не изменила подход к созданию санитарной зоны на Украине
- РИА Новости
Пескову задали вопрос, остаётся ли в силе предупреждение России о том, что чем более дальнобойные ракеты будут поставлять Вооружённым силам Украины, тем дальше Москва будет вынуждена продвигать санитарную зону.
«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал он.
Как отмечал президент Владимир Путин, в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.