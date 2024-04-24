Всё больше военных ВСУ получают сроки из-за отказов выполнять приказы в Крынках

Всё больше военных ВСУ получают сроки из-за отказов выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

По данным портала, в последнее время было сразу несколько вердиктов по статье «Неповиновение». Самые крупные сроки — по пять лет лишения свободы — получили два морпеха, отказавшиеся форсировать Днепр и закрепиться в Крынках.

Третий морпех и стрелок-санитар получили по два года в дисциплинарном батальоне. Ещё одного военного приговорили к двум годам тюрьмы, но, поскольку он хотел вернуться на службу, срок заменили на штраф.

Также год дисциплинарного батальона получил солдат, который отказался идти на ротацию в Крынки, потому что за два месяца до приказа чуть не утонул в Днепре.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсетях заявил, что число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз.