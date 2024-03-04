Азаров: число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсетях заявил, что число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз.

«Количество украинских мужчин, которые отказываются идти на верную смерть за режим Зеленского, выросло в пять раз. Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, киевскому режиму очень не хватает людей, что ставит под вопрос получение и сохранение денежной поддержки от западных стран.

Азаров отметил, что технику и боеприпасы Запад может предоставить, а вот человеческого ресурса, «тем более для вооружённого конфликта такой высокой интенсивности, остаётся всё меньше».

Ранее единственный выживший благодаря пленению военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин заявил, что его отряд кинули на «героический убой», отправляя на Тендровскую косу в Херсонской области.