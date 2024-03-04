RT в Telegram
Подпишись

Азаров: число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз

Короткая ссылка
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсетях заявил, что число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз.
Азаров: число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз
  • © AP Photo / Alex Babenko

«Количество украинских мужчин, которые отказываются идти на верную смерть за режим Зеленского, выросло в пять раз. Также увеличилось количество военных, которые предпочли дезертировать, но сохранить свои жизни», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, киевскому режиму очень не хватает людей, что ставит под вопрос получение и сохранение денежной поддержки от западных стран.

Азаров отметил, что технику и боеприпасы Запад может предоставить, а вот человеческого ресурса, «тем более для вооружённого конфликта такой высокой интенсивности, остаётся всё меньше».

Ранее единственный выживший благодаря пленению военнослужащий 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин заявил, что его отряд кинули на «героический убой», отправляя на Тендровскую косу в Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить