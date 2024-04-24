В Харькове больше нет собственной генерации электричества

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» заявил, что город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество.

По его словам, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в Харьков поступает электричество из других областей, однако это не позволяет преодолеть дефицит в энергосистеме.

Терехов уточнил, что график отключений электричества действует «как для жителей, так и для производственных предприятий».

Ранее в Харькове заявили, что восстановление пятой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) продлится не один год.