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В Харькове больше нет собственной генерации электричества

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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» заявил, что город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество.
В Харькове больше нет собственной генерации электричества
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в Харьков поступает электричество из других областей, однако это не позволяет преодолеть дефицит в энергосистеме.

Терехов уточнил, что график отключений электричества действует «как для жителей, так и для производственных предприятий».

Ранее в Харькове заявили, что восстановление пятой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) продлится не один год.

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