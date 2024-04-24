Марочко: ВСУ укрепляют линию обороны под Белогоровкой в Донбассе

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные укрепляют линию обороны, создавая разветвлённую систему окопов под Белогоровкой.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«За последнее время система траншей на украинских позициях в районе Белогоровки увеличилась практически вдвое. Боевики активно окапываются, создают новые окопы и пути сообщения между ними», — указал Марочко.

Он также отметил, что вместе с этим военные ВСУ углубляют существующие траншеи и создают скрытые огневые точки с подходящими к ним тоннелями.

Ранее Марочко сообщал, что украинские власти в больших объёмах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область.