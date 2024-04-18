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Марочко: киевские власти в больших объёмах завозят в Харьков партии генераторов

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Украинские власти в больших объёмах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков и Харьковскую область начали приходить большими партиями электрогенераторы», — сказал он.

По словам Марочко, привезённые генераторы завозят вначале на склады, после чего их забирают представители госпредприятий и военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания.

Также лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы.

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