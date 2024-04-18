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Гендиректор Yasno Коваленко: в четверг Украине грозит нехватка электрогенерации

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В четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

«... резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Украине признали огромные потери генерирующих мощностей.

Также сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы.

Кроме того, поступала информация, что в Кривом Роге произошло аварийное отключение электричества.

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