Гендиректор Yasno Коваленко: в четверг Украине грозит нехватка электрогенерации

В четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

«... резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта», — цитирует его РИА Новости.

Ранее на Украине признали огромные потери генерирующих мощностей.

Также сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы.

Кроме того, поступала информация, что в Кривом Роге произошло аварийное отключение электричества.