Гендиректор Yasno Коваленко: в четверг Украине грозит нехватка электрогенерации
Об этом заявил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.
«... резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее на Украине признали огромные потери генерирующих мощностей.
Также сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе пообещали поставить Украине электрогенераторы.
Кроме того, поступала информация, что в Кривом Роге произошло аварийное отключение электричества.