ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в Харьковской области, начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов.

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что в местах со сложным рельефом местности в регионе украинские военные используют аэростаты и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов. Марочко уточнил, что ретрансляторы используются войсками связи и БПЛА.

Этот способ эффективный и позволяет в разы увеличить площадь покрытия связью. ВС Украины приходится так действовать из-за повреждённой в Харькове телевышки, добавил он.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове в городе и окрестностях наблюдаются перебои в эфире ТВ.

Также сообщалось, что движение поездов Харьковского метрополитена было временно ограничено в связи с нехваткой напряжения в электросети.