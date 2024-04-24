ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн
- AP
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Об этом пишет ТАСС.
Он рассказал, что в местах со сложным рельефом местности в регионе украинские военные используют аэростаты и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов. Марочко уточнил, что ретрансляторы используются войсками связи и БПЛА.
Этот способ эффективный и позволяет в разы увеличить площадь покрытия связью. ВС Украины приходится так действовать из-за повреждённой в Харькове телевышки, добавил он.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове в городе и окрестностях наблюдаются перебои в эфире ТВ.
Также сообщалось, что движение поездов Харьковского метрополитена было временно ограничено в связи с нехваткой напряжения в электросети.