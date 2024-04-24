RT в Telegram
Подпишись

ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн

Короткая ссылка
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в Харьковской области, начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов.
ВСУ в Харьковской области используют воздушных змеев для поднятия антенн
  • AP
  • © Tatan Syuflana

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что в местах со сложным рельефом местности в регионе украинские военные используют аэростаты и воздушных змеев для поднятия антенн ретрансляторов. Марочко уточнил, что ретрансляторы используются войсками связи и БПЛА.

Этот способ эффективный и позволяет в разы увеличить площадь покрытия связью. ВС Украины приходится так действовать из-за повреждённой в Харькове телевышки, добавил он.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове в городе и окрестностях наблюдаются перебои в эфире ТВ.

Также сообщалось, что движение поездов Харьковского метрополитена было временно ограничено в связи с нехваткой напряжения в электросети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить