В Харькове заявили о перебоях в эфире ТВ после удара по телевышке
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Об этом он написал в Telegram.
«В результате обстрела в Харькове и ближайших населённых пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания», — говорится в сообщении.
Синегубов добавил, что удар по 250-м вышке был нанесён на высоте 140 м. После этого она была разрушена.
Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке.