Ганчев: в Харькове на уничтоженной телевышке была аппаратура ПВО Украины

Координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что одно из главных «средств зомбирования» населения в Харькове уничтожено и в данный момент в городе происходят перебои с сигналом телевидения.

Ганчев уточнил, что, по предварительной информации, на вышке было установлено координационное устройство для ПВО.

22 апреля объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове. Из-за этого наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.