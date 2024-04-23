Ганчев: в Харькове на уничтоженной телевышке была аппаратура ПВО Украины
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
Он рассказал, что одно из главных «средств зомбирования» населения в Харькове уничтожено и в данный момент в городе происходят перебои с сигналом телевидения.
Ганчев уточнил, что, по предварительной информации, на вышке было установлено координационное устройство для ПВО.
22 апреля объект телевизионной инфраструктуры получил повреждение в Харькове. Из-за этого наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения.