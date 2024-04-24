ОДКБ: решение Армении о нахождении в организации — суверенный выбор Еревана
Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».
Тасмагамбетов подчеркнул, что страны-члены организации придерживаются политики многовекторности.
«И выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства», — заявил генсек.
Тасмагамбетов добавил, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.