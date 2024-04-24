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ОДКБ: решение Армении о нахождении в организации — суверенный выбор Еревана

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Решение Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный выбор государства.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

Тасмагамбетов подчеркнул, что страны-члены организации придерживаются политики многовекторности.  

«И выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства», — заявил генсек.

Тасмагамбетов добавил, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.

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