ОДКБ: решение Армении о нахождении в организации — суверенный выбор Еревана

Решение Армении остаться в составе ОДКБ или покинуть организацию отразит суверенный выбор государства.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов в интервью «Известиям».

Тасмагамбетов подчеркнул, что страны-члены организации придерживаются политики многовекторности.

«И выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства», — заявил генсек.

Тасмагамбетов добавил, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал наглыми и беспардонными действия США и ЕС по отрыву Армении от сотрудничества с Россией.