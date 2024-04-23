Шойгу: потери ВСУ с начала СВО составили почти полмиллиона военнослужащих
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России.
По его словам, всего с начала СВО потери Вооружённых сил Украины составили почти 500 тыс. военнослужащих.
Шойгу подчеркнул, что Киев не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном инструкторами Североатлантического альянса.
Глава ведомства также заявил, что группировки войск Вооружённых сил России владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.