УФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу ВС Украины

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск для ВСУ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что проживающий на территории региона украинский гражданин в целях оказания содействия ВСУ собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВС России, задействованных в проведении спецоперации.

УФСБ России по ЛНР пресечена его противоправная деятельность.

Ранее жителя Кемеровской области, собиравшегося воевать против России на стороне ВС Украины, осудили на девять лет.