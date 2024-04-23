УФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж в пользу ВС Украины
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что проживающий на территории региона украинский гражданин в целях оказания содействия ВСУ собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВС России, задействованных в проведении спецоперации.
УФСБ России по ЛНР пресечена его противоправная деятельность.
Ранее жителя Кемеровской области, собиравшегося воевать против России на стороне ВС Украины, осудили на девять лет.