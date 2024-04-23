Спикер Совфеда Матвиенко назвала киевский режим террористическим

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что киевский режим является террористическим.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Матвиенко подчеркнула, что признать Украину государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет такого понятия.

«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», — добавила она.

Кроме того, Матвиенко выразила уверенность, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой.