Спикер Совфеда Матвиенко назвала киевский режим террористическим
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Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
Матвиенко подчеркнула, что признать Украину государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет такого понятия.
«А вот киевский режим — это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», — добавила она.
Кроме того, Матвиенко выразила уверенность, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой.