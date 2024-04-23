Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой.

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что сотрудники СБУ являются непосредственными разработчиками, осуществляющими террористические акты на территории России.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями.