RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой.
Матвиенко выступила за признание СБУ террористической структурой
  • РИА Новости

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что сотрудники СБУ являются непосредственными разработчиками, осуществляющими террористические акты на территории России.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить