Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мирошник добавил, что для признания вышеупомянутых ведомств террористическими на международном уровне нужен политический консенсус. По его словам, статус подобных организаций — вопрос времени.

«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания... Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооружённому подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.

Росфинмониторинг внёс террористическую группировку «Айдар»* в реестр террористов и экстремистов.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.