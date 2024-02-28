Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами
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«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал он в интервью РИА Новости.
Мирошник добавил, что для признания вышеупомянутых ведомств террористическими на международном уровне нужен политический консенсус. По его словам, статус подобных организаций — вопрос времени.
«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания... Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооружённому подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.
Росфинмониторинг внёс террористическую группировку «Айдар»* в реестр террористов и экстремистов.
* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.