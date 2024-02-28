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Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами

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Россия считает целесообразным признать СБУ, Главное управление разведки Минобороны Украины и ВСУ террористическими организациями, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: Россия считает целесообразным признать СБУ, ГУР и ВСУ террористами
  • © AP Photo / Hanna Arhirova

«Здесь вопрос политической инициативы со стороны депутатов, сенаторов или политического руководства по целесообразности придания этим структурам статуса террористических. Мы считаем, что это целесообразно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мирошник добавил, что для признания вышеупомянутых ведомств террористическими на международном уровне нужен политический консенсус. По его словам, статус подобных организаций — вопрос времени.

«Содержательно они уже все сделали для достижения этого звания... Нигде в мире к ним не должны относиться как к адекватному вооружённому подразделению, существующему в международном правовом поле», — заключил дипломат.

Росфинмониторинг внёс террористическую группировку «Айдар»* в реестр террористов и экстремистов.

* «Айдар» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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