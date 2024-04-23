Расчёты гаубиц «Мста-Б» поразили позиции ВСУ на границе с Белгородской областью

Расчёты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы ударили по позициям и наблюдательному пункту ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Ранее группировка «Запад» армии России поразила более 170 объектов ВСУ.